ترقبوا.. حوار خاص لــ "الخليج 365" "أمين العقيلي" مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 الشحات غريب ينفرد "الخليج 365" بحوار خاص مع مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن امين العقيلي.

وناقش الخليج 365 عبر حواره الخاص، لماذا توسعت مليشيات الحوثي في زراعتها للألغام، وكيف تتم عملية اتلاف الألغام . Advertisements كما استعرضنا خلال الحوار دور التحالف العربي في نزع الألغام، ومتي تصبح اليمن منطقة خالية من الألغام. وكشف عن أكثر المحافظات تأثرا بالألغام، كما تحدث عن جهده الخارجي لاظهار مشكلة الألغام وحجم المساعدات المقدمة والجهات المناحة. كما أوضح في حديثه لــ من يقف وراء زرع الألغام باليمن.

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