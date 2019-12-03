شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الموت يفجع "العاهل السعودي" وأسرة "آل سعود".. وبيان عاجل لـ"الديوان الملكي" في المملكة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فُجع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والأسرة الحاكمة في السعودية "آل سعود"، اليوم الاثنين، بوفاة أحد أبناء الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وأفاد الديوان الملكي السعودي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بوفاة الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، وهو الأخ غير الشقيق لـ"الملك سلمان".

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وأوضح البيان، أن الفقيد "الأمير متعب" سيصلى عليه الجنازة بعد صلاة العشاء يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 6/ 4/ 1441هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

وتصدر هاشتاغ بعنوان "وفاة الأمير متعب بن عبد العزيز" قائمة تريند -الأكثر تفاعلًا- في موقع تويتر بالسعودية، بعد أن دون آلاف السعوديين تغريدات تعزي "الملك سلمان" وأسرة "آل سعود".

ويعد "الأمير متعب" الابن السابع عشر من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، من مواليد سنة (1350هـ - 1931م)، شغل سابقًا منصب وزير الشؤون البلدية والقروية.

كما تولى الأمير متعب بن عبد العزيز، وزارات الأشغال العامة والإسكان والمياه والكهرباء، إضافةً إلى منصب أمير منطقة مكة المكرمة، قبل أن يترك كافة مناصبه