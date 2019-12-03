شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بالصور : مفاجأة جديدة عن الشاب المصري الذي ظهر بفيديوهات اباحية مع الراقصة جوهرة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - انتشرت مقاطع مصورة إباحية في الأيام الأخيرة منسوبة للراقصة المشهورة الروسية الأصل ​جوهرة​ مع صديقها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الشخص الذي ظهر مع الراقصة الروسية، أندريفا إيكاترينا، واسمه ​خالد أحمد​، بأنه متزوج منها منذ فترة، مشيراً عبر خاصية القصص على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه لم يقم بفعل مشين، وأن الفيديوهات والصور التى تم تداولها ما هى إلا صور لتوثيق علاقتهما الشخصية والزوجية، وأكد أن تسريب الصور جاء بعد أن تم سرقة هاتفه من قبل أصدقائه.

وختم توضيحه بالقول :"حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيشير الفيديو، أنا مستقبلي اتدمر وأمي بتموت بسبب الموضوع ده".

----------------

شاهد ايضا آخر الأخبار الساخنة :

• عاجـــل : وفاة أشهر مذيعة عربية قبل قليل والحزن يجتاح الوطن العربي ..شاهد من تكون

• عاجـــل : شاهد صور حصرية للعميد الشهيد عدنان الحمادي اثناء محاولة إنقاذه بالمستشفى

• وردنا الان : القاتل ليس شقيقه .. اسرة العميد الشهيد عدنان الحمادي تكشف عن القاتل الحقيقي ومكان تواجده الأن

• وردنا الان : واشنطن تفجر مفاجأة مدوية عن السعودية .. محمد بن سلمان يتعرض لطعنة غادرة من اقرب المقربين له .. وسعود القحطاني يقود المؤمرة الخطيرة على الأمير الشاب !؟

• تحذير خطير : توقفو فورا عن تناول هذة الخمسة الأطعمة اللذيذة لأنها ستصيبكم بهذا المرض الخطير وتقودكم إلى الوفاه

• عاجـــل : خلافا لكل الروايات .. اسرة العميد عدنان الحمادي تفجر مفاجأة وتكشف عن قاتله الحقيقي واين يتواجد الآن

• عاجـــل : وفاة داعية سعودي شهير والديوان الملكي يصدر توجيهات طارئة ..«صورة وتفاصيل»

Advertisements

• هل تذكرون مذيع قناة الجزيرة الشهير «جمال ريان» ..شاهد صوره الجنسية التي وصلت إلى هاتفه من الامارات

• تناول موزة واحدة كل يوم وشاهد ما الذي سيحدث لجسمك .. مفاجأة مذهلة يجهلها الجميع

• عاجـــل : الإعلامية المؤتمرية رحمة حجيرة تفجر مفاجأة مدوية وتعلن أن علي عبدالله صالح مازل على قيد الحياة وتدعو اليمنيين لاستقباله

• الفنانة نانسي عجرم التي سحرت العالم بجمالها وانوثتها ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم وكم هو عمرها الحقيقي ..(صور)

• عاجـــل : رئيس دولة عربية يعلن اعتزالة طواعية ويصدر اليوم بيانه الأخير (شاهد من يكون)

• بالصور : مفاجأة جديدة عن الشاب المصري الذي ظهر بفيديوهات اباحية مع الراقصة جوهرة ..شاهد

• وردنا الان : شاهد أول فيديو للحظات اسقاط طائرة حربية سعودية قبالة جازان .. والمفاجأة في السلاح المستخدم

• عاجـــل : مصر تصحو الان على مفاجئة مدوية .. مخابرات السيسي تبتر أذرعها القديمة وتقبض على اخطر رجل في القاهرة ..(صور)

---------------------------------

وكانت مصادر أمنية، قالت إنه يتم إجراء تحريات بشأن انتشار 3 فيديوهات إباحية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة لراقصة أجنبية شهيرة في مصر، تظهر فيها مع شاب في مواضع إباحية.