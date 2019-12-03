شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عائلة الفنان عادل إمام تخرج عن صمتها وتقطع الشك باليقين وتكشف حقيقة وفاة الزعيم ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد ايام من الصمت خرج المخرج المصري، رامي إمام، الابن البكر للفنان الكبير، عادل إمام عن صمته لينفي شائعة وفاة أبيه التي وصفها بأنها "سخيفة".

وعلق نجل الزعيم عادل إمام على ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة قائلا: "الحديث عن وفاة عادل إمام شائعات سخيفة، وليست المرة الأولى التي تطلق مثل تلك الأقاويل".

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من جانبه، أكد نقيب الممثلين في مصر، أشرف زكي، أن أنباء وفاة عادل إمام "كذب"، مؤكدا أن الزعيم في بيته ولم يدخل أي مستشفى كما تدعي تلك الصفحات.

وتداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماع أنباء حول وفاة "الزعيم" عادل إمام بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

المصدر: اليوم السابع + أخبار اليوم