شكرا لمتابعة خبر عن لا تتناول هذا الشيء اللذيذ لا في الغداء ولا في العشاء ولا حتى في الفطور لأنه يجعلك عاجز جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية حتى لو استخدمت الفياجرا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - لا تتناول هذا الشيء اللذيذ لا في الغداء ولا في العشاء ولا حتى في الفطور لأنه يجعلك عاجز جنسيا وغير قادر على المعاشرة الزوجية حتى لو استخدمت الفياجرا

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