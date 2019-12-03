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صنعاء - ياسمين الخيامي - لأول مرة منذ اغتيال صالح ..حزب الاصلاح يباغت الجميع ويعض اصابع الندم على الانتفاضة ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح ويصدر البيان رقم ( 1)

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