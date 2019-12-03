شكرا لمتابعة خبر عن والدة امير قطر تنتقم شر انتقام من الاماراتي حمد المزروعي وسعود القحطاني يثلج صدور القطريين ويقصم ظهر المزروعي والاماراتيين يتبرأون من قذارته ويؤكدون انه لا يمثلهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - والدة امير قطر تنتقم شر انتقام من الاماراتي حمد المزروعي وسعود القحطاني يثلج صدور القطريين ويقصم ظهر المزروعي والاماراتيين يتبرأون من قذارته ويؤكدون انه لا يمثلهم

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كانت هذه تفاصيل خبر والدة امير قطر تنتقم شر انتقام من الاماراتي حمد المزروعي وسعود القحطاني يثلج صدور القطريين ويقصم ظهر المزروعي والاماراتيين يتبرأون من قذارته ويؤكدون انه لا يمثلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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