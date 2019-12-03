البحسني يرأس الاجتماع الدوري السابع للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت لعام 2019م

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

الخليج 365 - المكـلا

رأس محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم الاجتماع الدوري السابع للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت للعام 2019م.



وناقش الاجتماع الذي حضره وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي وعدد من وكلاء المحافظة، تقرير سنوي عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتقرير عن نشاط الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، وتقرير تقيمي عن نشاط المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات، وتقرير عن صندوق الرعاية الاجتماعية، وتقرير تفصيلي لنشاط فرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

وفي مستهل اللقاء تحدث محافظ حضرموت بكلمة، أكد خلالها على اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بالإستثمار والمستثمرين، مشيرا في كلمته إلى أن السلطة المحلية ستمنح المستثمرين الجادين كل التسهيلات المطلوبة وستتخذ إجراءات صارمة ضد المستثمرين الغير الجادين، مقترحا على أعضاء المكتب التنفيذي والشؤون القانونية بالمحافظة دراسة قرار لسحب الأراضي من قبل المستثمرين الغير جادين والذين لم ينفذوا مشاريعهم على الأراضي التي صرفت لهم على أساس تنفيذ تلك المشاريع والإسهام في نهضة وتنمية المجتمع وتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظة.

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استمع بعد ذلك أعضاء المكتب التنفيذي إلى تقرير سنوي مفصل من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قبل مدير عام المكتب أوسان باحسين، أشارت خلاله إلى أن إدارة المكتب تلقت خلال العام 2018م عددا من طلبات التأسيس المقدمة من اللجان التحضيرية المختارة للجمعيات التعاونية والمؤسسات الأهلية المنشأة، فقد تم إشهار وتأسيس 20 مؤسسة أهلية و15 جمعية أهلية، وبلغت إيرادات المكتب من الرسوم مليون ومائه وستة وخمسون وثمانمائة وخمسون ريال مقابل رسوم تجديد ومنح تراخيص مزاولة للأنشطة.

استمع بعد ذلك أعضاء المكتب التنفيذي لتقرير عن نشاط الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات خلال العام 2018م والنصف الأول من عام 2019م من قبل مدير عام الهيئة أحمد صالح باشعيب، حيث أوضح بأن إيرادات الهيئة بلغت خلال العام 2018م 3,113,160,027/34 ريال فيما بلغت الإيرادات خلال النصف الأول من العام 2019م 1,774,976,566/74 ريال ، كما بلغت عدد حالات التقاعد المنجزة خلال عام 2018م أربع حالات، فيما بلغت من خلال النصف الأول من العام 2019م 13 حالة.

جرى بعد ذلك استعراض تقريرا مفصلا عن نشاط المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات خلال العام 2018م من قبل مدير عام المؤسسة أنور محمد باعباد، اشار خلاله إلى أن الإيرادات المحققه بلغت 1,338,360,642/51 ريال، فيما بلغت المنشآت التي ضُمت 112 منشأة، وبلغ عدد المؤمن عليهم من قبل المؤسسة 5,800 مُؤمن.

استمع بعد ذلك أعضاء المكتب التنفيذي لتقرير عن صندوق الرعاية الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت خلال الفترة من يناير 2018م حتى يونيو 2019م من قبل القائم بأعمال الصندوق عبدالله محسن الحامد، حيث أوضح أن الحالات المعتمدة بلغت 36294 حالة بمبلغ فصلي، فيما بلغت الحالات المنتظرة 12 ألف حالة منها 980 حالة تم مسحها ودراستها وإدخالها آليا ولم يتم اعتمادها.

واختتم المكتب التنفيذي بإستعراض تقرير تفصيلي عن نشاط فرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين فرع حضرموت من قبل مدير الصندوق احمد حسين اليهري، تطرق خلاله لعدد من الصعوبات التي تواجه عمل الصندوق كتأخر الاعتمادات الواردة من المركز الرئيسي وضعف مخصصات الميزانية التشغيلية لفرع الصندوق وتأخر صرف مخصصات الميزانيات التشغيلية للجمعيات وعدم اعتماد ميزانيات تشغيلية للجمعيات.