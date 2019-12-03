تقرير: مقتل وإصابة 2400 مدنياً بالحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

أعلن تقرير حكومي ، عن مقتل 217 وجرح أكثر من ألفين آخرين بمحافظة الحديدة، غربي البلاد منذ إعلان الهدنة بإشراف الأمم المتحدة، 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.



وذكرت ألوية العمالقة، التابعة للجيش اليمني، في تقرير لها، أن 217 مدنيًا، معظمهم نساء وأطفال، قتلوا إثر الخروقات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي في الساحل الغربي، منذ إعلان الهدنة الأممية.

وأضاف التقرير أن ألفين و152 آخرين أصيبوا أيضًا، خلال تلك الفترة، في مدن وقرى (التحيتا، الجبلية، الحيمة، المتينة، حيس، الخوخة، الغويرق، المغرس، الجاح، الدريهمي، الطائف، الحالي، الحوك، منظر، المسنا) وجميعها في الحديدة.

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ولفت التقرير، إلى اختلاف عمليات القتل والتي تراوحت بين القصف العشوائي للمدن والأحياء السكنية أو عبر حقول الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات العامة والفرعية ومزارع المواطنين.

واتهم التقرير الأمم المتحدة بالتسبب في "معاناة أبناء المحافظة وعدم حماية المدنيين من بطش جماعة الحوثي رغم مرور عام على توقيع الهدنة".