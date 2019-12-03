مراسلنا: مجهولون يغتالون سائق قاطرة بمنطقة الخشعة بوادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 Advertisements الخليج 365 - خاص اقدم مسحلون مجهولون صباح اليوم الثلاثاء، على اطلاق النار على مواطن في منطقة الخشعة بوادي حضرموت.

وقالت مصادر "لليمن العربي" إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة - نوع فيتارا - اقدموا على اطلاق وابل من الرصاص على سائق قاطرة تابعة لشركة الحثيلي وأردوه قتيلا في الحال. وبحسب شهود عيان فقد باشر مواطنون - حضروا الواقعة - بنقل جثة القتيل الى مستشفى القطن العام فيما لاذ الجناة بالفرار بعد تنفيذ العملية.

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