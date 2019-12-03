شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي تعقد اجتماعاً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 عقد بمبنى الإدارة العامة التنفيذية لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي اجتماعاً برئاسة رمزي العطفي المدير العام للإدارة للمراجعة الداخلية بالمؤسسة.

وجاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة، وناقش الاجتماع فتح مظاريف المناقصة العامة رقم 3 لعام 2019م بشأن توريد مواد طباعية منوعة ( مواد خام ) لما من شأنه خدمة الكتاب المدرسي وزيادة العملية الإنتاجية للمطابع لتلبية متطلبات المحافظات التي تغطيها المطابع في الجمهورية . وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التحليل المالي والفني للمناقصة سوف تباشر أعمالها استناداً لقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية خلال المدة القادمة .

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