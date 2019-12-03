كلية الآداب بشبوة تنظم طبقا خيريا لمساعدة المحتاجين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

الخليج 365 - خاص

نظمت كلية الآداب بشبوة التابعة لجامعة عدن، صباح اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر/ كانون الثاني، طبقا خيريا بدعم من طلاب الكلية للمساهمة في جمع مبالغ مالية لمساعدة المحتاحين في المحافظة.

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وأكد الطلاب "لليمن العربي" أن الهدف الأساسي من إقامة هذه الفعالية المجتمعية؛ مساعدة المحتاجين في المحافظة عن طريق المبالغ المالية التي سيتم جمعها من فعالية الطبق الخيري.

وعبر الطلاب عن سعادتهم وارتياحهم لهذه الفعالية، كونها ستسهم - ولو بالقليل - في تخفيف معاناة بعض المحتاجين.

وشهدت فعالية الطبق الخيري بكلية الآداب بشبوة اقبالا كثيفا من داخل وخارج الكلية، حيث تم خلالها تقديم الكثير من الأطباق، شملت مأكولات خفيفة وحلويات.