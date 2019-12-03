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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. اختتام فعاليات المخيم الكشفي الأول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
اختتمت في محافظة مأرب، فعاليات المخيم الكشفي الأول الذي أقامه مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة بمناسبة احتفالات الشعب اليمني بالذكرى الـ 52 لعيد الاستقلال المجيد 30 نوفمبر.
وفي اختتام المخيم، أشاد الوكيل المساعد لوزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب منير لمع، بمستوى تنظيم المخيم .
كما أشاد بالخطوات الكبيرة التي تحققها الرياضة في محافظة مأرب، في ظل ما توليه قيادة وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالوزير نايف البكري، وقيادة السلطة المحلية في محافظة مأرب من دعم للقطاع الرياضي في مختلف الجوانب.
وشدد على ضرورة بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بالقطاع الرياضي في محافظة مأرب، وكذا العمل الكشفي وتطويره لما يمثله من فضاء رحب لتنمية الشباب وتنمية قدراتهم البدنية البدنية والثقافية وصقل مهارات ومواهبهم.
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