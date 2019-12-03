افتتاح 700 مشروع تجاري جديد في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أكد مدير إدارة حماية المستهلك بمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب (شمال شرقي) اليمن عبدالله الياجوري أن المكتب ضبط خلال شهر أكتوبر ونوفمبر الماضيين في مدينة مأرب 16 ألف كرتون عصير و1875 كيس دقيق و12 ألف كرتون حليب منتهية الصلاحية.

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ونقل موقع ”المشاهد” عن الياجوري أن حملات التفتيش شملت عدة مديريات ولم تتوقف عند مديرية المدينة، حيث أتلف المكتب 7 أطنان من المواد الغذائية التالفة في مديرية حريب، كما قام بحملات تفتيش واسعة على الأسواق والمحال التجارية في عدة مديريات منها الجوبا وحريب ومدغل.

ولفت الياجوري إلى قيام مكتب الصناعة بإيقاف عمل 12 محطة مياه مخالفة خلال الفترة الماضية من الربع الرابع من العام الجاري 2019م.

وفي السياق ذاته أكد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب ياسر الحاشدي افتتاح أكثر من 700 مشروع تجاري وصناعي وسياحي جديد و4500 محل جديد خلال الفترة من 2015- 2019م في محافظة مأرب، أغلب أصحاب هذه المشاريع حسب الحاشدي كانوا في مناطق سيطرة الحوثي.

يشار إلى أن محافظة مأرب شهدت منذ اندلاع الحرب نمواً اقتصادياً وتوسعاً عمرانياً كبيراً بعد تدفق النازحين هرباً من المواجهات العسكرية في عدة محافظات يمنية، وفراراً من مضايقة جماعة الحوثي.