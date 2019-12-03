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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حجة.. توجيهات حوثية بمنع تزويج أرامل قتلاها قبل أخذ إذن من القيادة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
ذكرت مصادر محلية أن مليشيات الحوثيين بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن، أصدرت توجيهات بمنع زواج أرامل قتلى الجماعة الذين لم يتم التحقق من مقتلهم.
وأكدت المصادر أن قيادة الميليشيا في المحافظة أصدرت توجيهات بمنع زواج أرامل القتلى الذين لم يتأكدوا من وفاتهم، إلا بالحصول على إذن من قبل القيادة.
القرار، وفقا للمصدر، جاءعلى خلفية تكرار حالات عودة مقاتلين حوثيين من الأَسْر ليكتشفوا أن زوجاتهم قد تزوجن آخرين، بناء على معلومات مغلوطة من قبل المليشيا التي أعلنت مقتلهم، وشيعت صناديق قيل إنها تضم جثامينهم.
وبحسب المصدر فإن الأسير "عبدالله محمد المثنى" وهو من أبناء مديرية "مَبْيَن" في المحافظة، أعلنت المليشيا وفاته وشيعت جثمانه في المنطقة في شهر مارس الماضي، لتتزوج زوجته رجلاً آخر، قبل أن يعود مؤخراً بعد أن تم الإفراج عنه ضمن من أفرجت عنهم السعودية قبل أيام ليكتشف أن زوجته قد تزوجت من أخيه.
يشار إلى أن هذه الحادثة تكررت في عدد من المحافظات اليمنية خلال السنوات الأخيرة.
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