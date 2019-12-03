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صعدة.. مقتل قيادي حوثي باز بقصف لمقاتلات التحالف في باقم

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اليمن العربي ـ صعدة 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

صعدة.. مقتل قيادي حوثي باز بقصف لمقاتلات التحالف في باقم

الخليج 365 ـ صعدة

قتل قيادي عسكري بارز متخصص في أنظمة الدفاع الجوي موالي لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية باقم بمحافظة صعدة (شمال اليمن).

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وأكد مصدر ميداني أن القيادي العسكري عايض بن ناجي مهفل برتية عميد ركن، وأحد قادة الدفاع الجوي التابعة للميليشيا لقي مصرعه بغارة لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده في مديرية باقم بمحافظة صعدة، معقل الميليشيا الانقلابية.

 

يشار إلى أن المئات من قيادات المليشيا قتلوا في المحافظة بغارات للتحالف وخلال مواجهات مع الجيش الوطني

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