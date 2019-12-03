ذمار.. مليشيا الحوثي تستولي على مكتب الإغاثة الإسلامية وتنهب سلاله الغذائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ صنعاء

أكدت مصادر محلية في محافظة ذمار جنوب صنعاء أن مليشيات الحوثي الانقلابية استولت على مكتب الإغاثة الإسلامية.



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ووفق المصادر فإن مليشيات الحوثي سجلت أسماء قيادات وعناصر موالية لها ضمن الكشوفات ونهبت السلسل الغذائية لقياداتها في ظل ظروف معيشية وانسانية صعبة يمر بها الفقراء والنازحين في المحافظة والذي يتجاوز عددهم الآلاف.

وفي شهر سبتمبر الماضي أسقطت مليشيات الحوثي أكثر من 200 شخص من كشوفات الاستحقاق الغذائي واستبدلتهم بعدد من قياداتها وعناصرها.

الجدير بالذكر أن سبعة منظمات عالمية في مجالي الإغاثة والصحة يشرف على نشاطها ما تسمى "لجنة التنسيق للشؤون الإنسانية" والذي يديرها القيادي الحوثي منير المروني.