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عدن - ياسمين التهامي - "الاسم+فيديو"أمير سعودي يفجر مفاجأة بشأن علاقة والدته بأبيه ويعيد دراسة الثانوية للمرة الثالثة

وكشف الأمير الفيصل أنه شاهد والده الملك فيصل اول مرة، وهو بعمر الست سنوات، إذ أن والدته انفصلت عن والده وهو بعمر السنتين، لتأخذه معها إلى مقر إقامتها الجديد في الأحساء، وهناك انتظر نحو أربع سنوات ليرى الملك فيصل عندما حضر برفقة والده الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود لزيارة المنطقة.

جديد اب برس :

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ووصف الأمير الفيصل والده، بالرجل العظيم في كل شيء، مشيراً لصفة كثرة الصمت التي عُرف بها ثالث حكام المملكة العربية السعودية.

وفي محطة غير معروفة عن الفيصل، كشف أنه أنهى الدراسة الثانوية في الطائف، ثم توجه للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك أعادوه لدراسة المرحلة الثانوية كاملة من جديد وأنهاها بالفعل ليدخل الجامعة قبل أن يقرر الانتقال للدراسة في بريطانيا التي اشترطت بدورها عليه دراسة الثانوية مجدداً وهو ما فعله قبل أن يدخل لجامعة أكسفورد العريقة.

وفي جوانب أخرى من حياته، كشف الفيصل أن والده لم يكن راضياً عن تركه للدراسة في أمريكا والانتقال إلى إنكلترا، لكن وقف بجانبه مجدداً بعد أن نجح في الاختبارات الثانوية ودخل لجامعة أكسفورد.

وروى الأمير فيصل محطات العمل الحكومية الطويلة التي هيمنت على القسم الأكبر من حياته، وبينها توليه إمارة منطقة عسير لـ 37 عاماً وقبلها عمله في مؤسسة رعاية الشباب ذات الطابع الرياضي.

وكشف الفيصل عن النظرة الدونية السائدة في الماضي عن عالم كرة القدم وأشخاصه، وكيف تطورت الرياض بشكل عام في المملكة، معرجاً على اقتراحه الذي تحقق بالفعل في إنشاء بطولة كرة قدم للمنتخبات الخليجية.

وفي اللقاء الطويل، كشف الأمير الفيصل عن علاقة خاصة تجمعه بعمه الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ بداية توليه العمل الرسمي في أول شبابه، واصفاً إياه بأنه قدوته.

كما أجاب الفيصل على سؤال حول ما يقوله بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ليرد بأنه يفخر بهن موضحاً ”أفخر بالأمير محمد بن سلمان كواحد من آل سعود، وأفخر به كذلك كسعودي، وأفخر به كعربي، وأفخر به كمسلم“.

ولم ينس الأمير التذكير بمقولته الشهيرة التي أطلقها في موسم الحج الماضي ”الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي“، وقال إن العلاقة التي تجمع الرياض وأبوظبي حالياً تشكل الخطوة الأولى للتكامل العربي.

ويشغل الأمير الفيصل حالياً، أمير منطقة مكة المكرمة، وكان سابقاً وزيراً للتربية، كما أنه شاعر معروف، ويعد من أبرز النخب الثقافية في العالم العربية.