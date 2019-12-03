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عدن - ياسمين التهامي - قرار جمهوري مفاجئ وصادم بتعيين نجل علي سالم البيض بمنصب هام ورفيع ...تفاصيل

في خطوة شبهها البعض بمهام رئيس الجمهورية صدر امس الإثنين قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رقم (35)، لعام 2019، قضت مادته الأولى بتعيين الأستاذ عمرو علي سالم البيض، عضوا في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقضت المادة الثانية من القرار بأن يعمل به من تاريخ صدوره فيما يلي نص القرار:

جديد اب برس :

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قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رقم (35) لعام 2019م بشأن تعيين عمرو علي سالم البيض عضواً بهيئة رئاسة المجلس الانتقالي

- بعد الاطلاع على (إعلان عدن التاريخي) الصادر في العاصمة عدن بتاريخ 4 مايو 2017م الموافق:8/8/1438هـ.

- والقرار رقم (1) لعام 2017م بشأن تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي.

- والقرار رقم (2) لعام 2017م، بشأن النظام الأساسي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

- والقرار رقم (17) لعام 2018م، بشأن اللائحة الداخلية لرئاسة المجلس الانتقالي.

- ولما تقتضيه مصلحة الجنوب العليا.

قـــــــــــرر

مادة(1): يعيّن عمرو علي سالم البيض عضواً بهيئة رئاسة المجلس الانتقالي.

مادة(2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر في العاصمة عدن

يوم الأثنين بتاريخ: 2/ ديسمبر/ 2019م،

الموافق: 5/ ربيع الثاني/ 1441هـ

عيدروس قاسم عبدالعزيز الزُبيدي

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي