شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الصرف ليومنا هذا الثلاثاء ...تغير مفاجئ للاسعار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار الصرف ليومنا هذا الثلاثاء ...تغير مفاجئ للاسعار

استمرت أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني في ترنحها وتذبذبها مع بداية اليوم الثلاثاء . وقال متداولون بالعملة ان سعر صرف الدولار بلغ اليوم 587 ريال للشراء فيما بلغ سعر بيعه 591 ريال .

واضافوا ان الريال السعودي سجل اليوم 154.5 ريال للشراء ويباع بزيادة ريال واحد على الأكثر. جديد اب برس : Advertisements ​ واضافوا ان الريال السعودي سجل اليوم 154.5 ريال للشراء ويباع بزيادة ريال واحد على الأكثر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اسعار الصرف ليومنا هذا الثلاثاء ...تغير مفاجئ للاسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.