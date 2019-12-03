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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف احتضنه بقوة...أول صورة واضحة تجمع العميد الحمادي بقاتله
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قالوا إنها تجمع العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، مع شقيقه جلال الحمادي، الذي أقدم على قتله يوم الإثنين، أمام منزله في مديرية المواسط بريف تعز.
ويظهر العميد الحمادي، وفق الصورة المتداولة، وهو يربت على كتف شقيقه "جلال"، بطريقة تظهر الألفة، وتنفي وجود أي خلاف بينهما، علما بأنه لا أحد يعرف تاريخ التقاط الصورة.
جديد اب برس :
وكان "جلال الحمادي"، أقدم الإثنين، على قتل شقيقه العميد الركن عدنان الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع، أمام منزله في المواسط، حيث أطلق عليه رصاصة في الرأس ليتوفى بعدها بمدة قصيره.
ولم يتسن لنا التأكد من صحة الصورة.
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