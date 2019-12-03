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عدن - ياسمين التهامي - "فيديو"قبلات ساخنه وفتيات حسنوات في حفل اعتزال ياسر القحطاني



ظهرت “توق” و “زين” بنات اللاعب ياسر القحطاني قائد النادي الهلال لأول مرة اليوم في الملعب في حفل اعتزال أبيهم. وظهر القحطاني وهو يحمل الطفلتين ويتجول بهم في الملعب ليودع الجماهير فيما قام أبيه بتقبيل الفتاتين تعبيرًا عن سعادته لمشاركة الفتيات أبيهم في لحظاته الأخيرة على العشب الأخضر.

وفاز فريق الهلال 5 – 4، على منافسه ”Y20″في حفل اعتزال ياسر القحطاني الذي أقيم في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض. وتقدم فريق الهلال بثلاثة أهداف جاءت تواليا عن طريق البرازيلي كماتشو وسامي الجابر وكارلوس إدوراردو، قبل أن يسجل القحطاني هدف فريقه الأول قبل أن يزيد صالح الشهري الفارق في الشوط الثاني ويضيف محمد الشلهوب الهدف الخامس لفريقه، قبل أن يقلص أحمد الفريدي الفارق ويليه بإحراز الأهداف كل من رونالدينيو وويلهامسون. وشارك في فريق ياسر القحطاني Y20 كل من سامي الجابر ويوسف الثنيان ومحمد الدعيع وطارق التايب والسويدي كريستيان ويلهامسون وميريل رادوي ولي يونغ بيو وعمر عبدالرحمن ”عموري“، كما تواجد في الحفل العديد من نجوم العالم ومنهم الهولندي روبن فان بيرسي والإيطالي أندريا بيرلو ومواطنه فرانشيسكو توتي والكاميروني صامويل إيتو والبرازيلي رونالدينيو.

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