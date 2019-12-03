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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. انقلاب مفاجئ على ولي العهد “محمد بن سلمان” وموقف صادم من ‘‘كبار العلماء’’ والأخير ينهي حلم 3 مشايخ .. أحدهم مصيره مأساوي للغاية (الأسماء)

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