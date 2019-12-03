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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد.. ولي عهد أبوظبي يقوم بتصرف لافت بعد خطأ غير مقصود أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان.. فيديو صادم

قام ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، محمد بن زايد، بتصحيح “خطأ” غير مقصود بحق طفلة صغيرة.

وتظهر الطفلة، عائشة محمد مشيط المزروعي، في فيديو متداول وهي بصدد الهرولة بسرعة للوقوف في الجانب الذي يسير فيه بن زايد، أثناء استقبال رسمي لولي العهد محمد بن سلمان، حتى تتمكن من مصافحته، لكنه لم ينتبه لها وتخطاها.

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وتسبب هذا الموقف بخيبة أمل للطفلة عائشة وحزن كبير ، وبعدما شاهد ولي عهد أبوظبي الموقف الذي ألم بها، ذهب ليزورها في منزلها وقبل رأسها ويدها، وجلس معها محادثا إياها، في لفتة أدخلت السعادة إلى قلبها.