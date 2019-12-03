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صنعاء - ياسمين الخيامي - اختفاء فتاة في ظروف غامضة منذ 11 يوما بأحد رفيدة.. وأسرتها تُفاجأ بهذا المشهد عند دخول غرفتها !

-------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو.. انقلاب مفاجئ على ولي العهد “محمد بن سلمان” وموقف صادم من ‘‘كبار العلماء’’ والأخير ينهي حلم 3 مشايخ .. أحدهم مصيره مأساوي للغاية (الأسماء) ورد للتو.. صحيفة دولية تكشف الجهة المتورطة بإغتيال العميد الحمادي شاهد.. ولي عهد أبوظبي يقوم بتصرف لافت بعد خطأ غير مقصود أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان.. فيديو صادم ورد للتو.. المغرد الشهير مجتهد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويكشف معلومات صادمة ‘لا يعرفها السعوديين عن محمد بن سلمان .. تفاصيل صدمت الشعب السعودي (شاهد) Advertisements اختفاء فتاة في ظروف غامضة منذ 11 يوما بأحد رفيدة.. وأسرتها تُفاجأ بهذا المشهد عند دخول غرفتها ! شاهد بالفيديو.. العميد طارق صالح يرفض الاهتراف بالرئيس هادي او بالقوات السعودية ويعترف بسلطات هذا القيادي الجنوبي فقط ويعتبر نفسه تحت امرته ( فيديو صادم ) عفو ملكي لمغترب مارس الزنا يثير جنون اعلى هيئة دينية في المملكة وصدور بيان عاجل وتحذيري من الهيئة ( صورة صادمة ) اذا ظهرت هذه الاعراض على جسدك فانت معرض للاصابة بهذا المرض الخطير وعليك تدارك الامر قبل اصابتك بغيبوبة تسقطك في اي مكان وتهدد حياتك وردن الان ...الحوثيين يقبضون على الناشطة والاعلامية رحمة حجيرة و يدخلونها مصحة نفسية بسبب وفاة علي عبد الله صالح ويؤكدون انها مصابة بلوثة عقلية اشهر واشجع سفير يمني يهز اركان الشرعية ويصعق الرئيس هادي ويصرخ في وجهه ..حكومتك عديمة الاخلاق وانت لا تصلح ان تكون حتى رئيس بلدية ( اسم السفير وصورته )tyle="text-align: justify;">تناشد أسرة الفتاة “روابي” مفقودة حي الواددين بأحد رفيدة، الجهات الأمنية، تكثيف البحث عن ابنتها التي تبلغ من العمر 13 عاماً والتي اختفت منذ 11 يوما.

وحسب”سبق” قالت أسرة الفتاة: إن الفتاة استيقظت من النوم السبت من الأسبوع الماضي، وقالت لوالدتها أشعر بألم غريب في رأسي, ومن ثم عادت إلى النوم.”

وتابعت: بعد استيقاظ ذووها لم يعثروا عليها في المنزل، فيما كانت جميع ملابسها التي كانت ترتديها أثناء نومها تم العثور عليها بالمنزل.

وأضافت أنهم قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية وإلى الآن لم يتم العثور عليها.

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