مجلس الشباب العالمي-اليمن يوقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة وعي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

وقع اليوم المهندسطارق حسان رئيس مجلس الشباب العالمي-اليمن مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين مجلس الشباب ومؤسسة وعي والتي يرأسها عمر باراس.



وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الطرفين من أجل تحقيق الأهداف التنموية المستدامة، وتعزيز المشاركة المجتمعية و تبادل الخبرات لما في ذلك من انعكاس إيجابي نحو تنمية الفرد و المجتمع وبناء الانسان..

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كما تهدف الاتفاقية ايضاً الى العمل على تطوير قدرات الشباب وصقل مواهبهم وابداعهم ..

واستعرض الجانبان خلال التوقيع ابرز المشاريع والانشطة التي يقومون بتنفيذها في المجال الانساني والتي من شانها ان تعمل على التخفيف من معاناة الناس في مثل هكذا ظروف..

وعبر رئيس المجلس عن شكره وتقديره لمؤسسة وعي وكل العاملين فيها وتمنى لهم التوفيق والنجاح..

من جانبة اعرب رئيس مؤسسة وعي عن عظيم امتنانة لمجلس الشباب العالمي بتوقيع هذه المذكره ولما لمسه ايضاً من جهود في المجال الانساني..