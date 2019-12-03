شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخنبشي يشيد بالدور الهام الذي يقوم به صندوق النظاقة بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 الخليج 365 - المكـلا اشاد نائب رئيس الوزراء سالم أحمد الخنبشي بالجهود التي تبذلها قيادتا صندوق النظافة والتحسين بساحل ووادي حضرموت وكافة منتسبيه وعماله ، والدور المهم الذي يلعبه صندوق النظافة في إظهار كافة مدن حضرموت واديا وساحلا بمظهر حضاري يليق بها ، جاء خلال لقاء جمعه مع نائب مدير الصندوق لشؤون النظافة والبيئة بالساحل المهندس حيدر العطاس والقائم بأعمال المدير العام بصندوق الوادي الاستاذ عبدالله باشراحيل .

وفي اللقاء اطلع نائب رئيس الوزراء الخنبشي من ممثلي صندوق النظافة على أبرز المهام التي يؤديها عمال وموظفو الصندوق خلال الفترة المنصرمة والانجازات التي تحققت وفقا الامكانات المتاحة لديهم. Advertisements بالإضافة الى الصعوبات التي تعترض سير عمل الصندوق خاصة المعدات الضرورية اللازمة التي يطلبها عمال النظافة في كافة المهام المنوطة بهم . واستعراض أهم الخطط التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة . وثمن نائب رئيس الوزراء الخنبشي حرص قيادة وعمال صندوق النظافة والتحسين الدائم على نظافة ساحل ووادي حضرموت وتحسين المظهر بما يليق بمكانة المحافظة المرموقة. مؤكدا في الوقت ذاته على مضاعفة الجهود والعمل بوتيرة عالية وأكبر من السابقة والقيام بمسؤوليتهم الكبيرة التي تقف على عاتقهم بأكمل وجه , مبدياً استعداد الحكومة تذليل كل العقبات التي تقف أمام قيادة وموظفي النظافة . حضر اللقاء استشاري النظافة والبيئة بالمحافظة الاستاذ علي بارجاء .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخنبشي يشيد بالدور الهام الذي يقوم به صندوق النظاقة بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.