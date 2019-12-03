"المشترك" تصد هجوما للمليشيا شرقي الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ الحديدة

صدت القوات المشتركة هجوما شنته مليشيات الحوثي الموالية لإيران اليوم الاثنين على منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة ، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



وذكر مصدر عسكري ميداني أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة مع عناصر مليشيات الحوثي التي هاجمت بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستمرت لساعات.

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وتابع المصدر أن القوات المشتركة كبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح ، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى ، وتمكنت من تدمير الأسلحة الثقيلة التابعة لمليشيات الحوثي فيما لاذ من تبقى من عناصر المليشيا بالفرار.

وتواصل مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية ، ضاربة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية عرض الحائط ، وتسعى لنسف الهدنة الأممية والقضاء على عملية السلام في الحديدة