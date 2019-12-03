صعدة.. قوات الجيش تقصف مواقع للمليشيا في رازح الحدودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صعدة قصفت قوات الجيش الوطني الثلاثاء، كانون الأول 03، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية لمحافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وذكرت مصادر محلية أن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي. وكانت قوات الجيش الوطني تمكنت في وقت متأخر من مساء الأحد، من السيطرة على مواقع جديدة في محور آزال شمال محافظة صعدة، اقصى شمال اليمن

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