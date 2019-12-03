مدفعية "المشتركة" تدك مواقع للمليشيا في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

الخليج 365 ـ الضالع

دكت مدفعية المقاومة عدداً من المواقع والتجمعات الحوثية غربي قعطبة، شمال غربي الضالع.



وذكر مصدر ميداني، أن مدفعية القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، استهدفت مساء الاثنين 2 ديسمبر/كانون الأول 2019م، مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الإرهابية غربي "الحرة".

كما استهدفت تجمعين آخرين للمليشيا في منطقة الشامرية، شرقي مديرية الحُشا بعد رصدها استخباراتيا ووجهتها، حيث كانت متوجهة نحو الحرة، بالاضافة إلى استهدافها في حبيل عبيد تعزيزات حوثية كانت قادمة من مديرية الحشاء.

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وفي جبهة بتار، الواقعة على الجهة الجنوبية الغربية لمركز الفاخر، استهدفت تحركات حوثية بعدد من قذائف المدفعية في "حبيل يحيى" بعد رصد تحركاتها من قبل وحدات المقاومة الجنوبية.

واستهدفت مليشيا الحوثي منازل المدنيين في منطقة بتار، جنوب غرب الفاخر، بعدد من قذائف المدفعية والهاون تسببت بإلحاق أضراراً بالغة فيها.

هذا وتشهد الجبهة هدوء حذرا بعد مواجهات مسلحة متقطعة نسبياً خاضها الطرفان على مدار ثلاثة أيام في مختلف جبهات الفاخر، غربي قعطبة، ازدادت ضراوتها على الجهة الجنوبية الغربية في جبهات بتار والقضاة والشامرية وحبيل يحيى.