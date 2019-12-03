شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 الخليج 365 ـ صنعاء يتواصل انهيار الريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار الأمريكي في تداولات اليوم الثلاثاء، كانون الأول 03، 2019، وجاءت أسعار صرف العملات على النحو التالي:

أسعار البيع: الدولار الأمريكي: 585 Advertisements الريال السعودي: 154.5 أسعار الشراء: الدولار الأمريكي: 590.90 الريال السعودي: 157

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