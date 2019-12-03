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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خلال اجتماعه الدوري..انتقالي المهرة يناقش خطة عمل 2020
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
برئاسة حسّان مهدي، قامت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة، أمس الاثنين، بعقد اجتماعها الدوري الأول لشهر ديسمبر.
وناقش الاجتماع، الأعمال التحضيرية لإعداد خطة القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة للعام القادم 2020م ، وتقييم الأنشطة للفترة المنصرمة، وجملة أخرى من القضايا بالشأن الجاري في الجنوب بشكل عام ومحافظة المهرة بشكل خاص.
كما بحث الاجتماع ،متطلبات المرحلة التحضيرية لإعداد مشروع الخطة السنوية للقيادة المحلية للمجلس بالمحافظة و مديرياتها للعام القادم 2020م.
واتفق المجتمعون، على الموجّهات العامة والأهداف المرحلية للخطة حيث تم تكليف مدراء الإدارات بالهيئة التنفيذية بإعداد مقترحات الخطط الجزئية كلا في مجال اختصاصه وتسلميها إلى اللجنة المختصة بصياغة مشروع خطة انتقالي المهرة 2020 ، تمهيدا لرفعها للأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي .
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