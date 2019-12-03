عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لمكافحة الضنك..عيادة متنقلة من الإمارات لأهالي منطقة الشاذلية بتعز

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

لتلبية نداء استغاثة المواطنين، قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الإثنين، بتسيير عيادة متنقلة لمكافحة حمى الضنك في منطقة الشاذلية بمديرية المخا محافظة تعز.



وخلال اليوم الأول من عملها، استقبلت العيادة 51 حالة مرضية بينها 12 حالة مصابة بحمى الضنك و39 حالة اسهالات مائية وأمراض في الجهاز التنفسي.

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وأشاد الأهالي، بدور هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في تلبية احتياجاتهم، مؤكدين أن حمى الضنك والإسهالات المائية الحادة عادت بالانتشار في منطقتهم والتجمعات السكانية المجاورة بشكل مخيف.

وأكد الأهالي، أن وصول العيادة المتنقلة خفف المعاناة عن كاهلهم باعتبار منطقتهم بعيدة نوعا ما عن مركز المديرية فضلا عن الحالة المادية الصعبة لمعظم أهالي المنطقة.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر ، أطلقت منتصف الشهر المنصرم حملة جديدة وواسعة لمكافحة الأوبئة التي عادت بالانتشار مجددا في الساحل الغربي .