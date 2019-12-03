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صنعاء - ياسمين الخيامي - اذا ظهرت هذه الاعراض على جسدك فانت معرض للاصابة بهذا المرض الخطير وعليك تدارك الامر قبل اصابتك بغيبوبة تسقطك في اي مكان وتهدد حياتك

2019/12/03 الساعة 06:59 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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