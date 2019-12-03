شكرا لمتابعة خبر عن عفو ملكي لمغترب مارس الزنا يثير جنون اعلى هيئة دينية في المملكة وصدور بيان عاجل وتحذيري من الهيئة ( صورة صادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عفو ملكي لمغترب مارس الزنا يثير جنون اعلى هيئة دينية في المملكة وصدور بيان عاجل وتحذيري من الهيئة ( صورة صادمة )

2019/12/03 الساعة 07:14 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عفو ملكي لمغترب مارس الزنا يثير جنون اعلى هيئة دينية في المملكة وصدور بيان عاجل وتحذيري من الهيئة ( صورة صادمة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.