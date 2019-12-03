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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمم المتحدة: 114 منظمة أممية تولت تقديم المساعدات باليمن الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 Advertisements متابعات_الخليج 365 أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، الاثنين، أن 114 منظمة أممية ودولية ومحلية تولّت تقديم المساعدات الإنسانية للناس الأشد احتياجا خلال سبتمبر 2019 باليمن.

وأضاف المكتب في بيان له، أن المساعدات الإنسانية شملت جميع مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية.

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