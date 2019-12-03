شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور..وصول تعزيزات عسكرية سعودية إلى العاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بالصور..وصول تعزيزات عسكرية سعودية إلى العاصمة عدن الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 كشفت مصادر عسكرية، الاثنين، عن وصول تعزيزات عسكرية سعودية إلى العاصمة عدن.

Advertisements وأضافت المصادر، أن التعزيزات الجديدة تحتوي على عتاد عسكري منها مدرعات وأطقم عسكرية تابعة للقوات السعودية. وأشارت المصادر، إلى أن قوات الحزام الأمني بأبين تولت مرافقة وحماية التعزيزات العسكرية الجديد حتى مكان وصولها لمقر التحالف العربي بالعاصمة عدن.

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