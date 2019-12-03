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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحزام الأمني يضبط عصابة تبيع المخدرات في أبين
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
الخليج 365
في إطار جهودها لحفظ الاستقرار ، تمكنت قوات الحزام الأمني في محافظة أبين، صباح اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على عصابة متخصصة في بيع المخدرات.
وأفادت مصادر، أن قوات الحزام الأمني في الحصن بمديرية خنفر نجحت في القبض على أفراد العصابة المتخصصة في بيع الحبوب المخدرة بمحافظة أبين.
وأضافت المصادر، أن الحزام الأمني بأبين قام بتحويل المتهمين إلى الجهات المختصة وذلك بعد أخذ أقوالهم.
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