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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - باخرة محملة بأطنان الديزل تصل ميناء الزيت لتشغيل محطات الكهرباء الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 وصلت مساء أمس الاثنين، إلى ميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن، باخرة جديدة تحمل على متنها مئات الأطنان من مادة الديزل.

Advertisements وكشفت مصادر، أن شركة مصافي عدن استوردت الشحنة الجديدة من مادة الديزل لصالح مؤسسة الكهرباء بالعاصمة. وأضافت المصادر، أن الباخرة C. CATREEN وصلت إلى ميناء الزيت وعلى متنها حوالي 7800 طن من مادة الديزل . وأشارت المصادر، إلى أن الباخرة ترسو حاليا بالمرسى رقم 2 استعدادا لتفريغها، وضخ الشحنة بصورة عاجلة إلى محطات توليد الكهرباء في عدن.

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