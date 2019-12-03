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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السفير السعودي يبحث أوضاع اليمن مع مبعوث بوتين للشرق الأوسط الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 بحث السفير السعودي لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي، الاثنين، الأوضاع في اليمن مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا ميخائيل بوغدانوف .

Advertisements وناقش الطرفان خلال اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وركز الاجتماع على تطورات الأوضاع في اليمن ولبنان وسوريا والخليج العربي.

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