شكرا لمتابعة خبر عن محافظ شبوة يطيح بعقد شركة أجريكو للمولدات الكهربائية ويوقع عقدا جديدا مع شركة أخرى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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