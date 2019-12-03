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القوات المشتركة تسحق المليشيات الحوثية في منطقة كيلو 16 بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - القوات المشتركة تسحق المليشيات الحوثية في منطقة كيلو 16 بالحديدة

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

القوات المشتركة تسحق المليشيات الحوثية في منطقة كيلو 16 بالحديدة

الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة، الاثنين، من التصدي لهجوم شنته مليشيات الحوثي على منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

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وأفادت مصادر عسكرية، أن القوات المشتركة خاضت اشتباكات عنيفة لمدة ساعات مع عناصر مليشيات الحوثي التي هاجمت بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .

وأضاف المصادر، أن القوات المشتركة كبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح ، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى .

وأشارت المصادر، إلى أن القوات المشتركة تمكنت من تدمير الأسلحة الثقيلة التابعة لمليشيات الحوثي فيما لاذ من تبقى من عناصر المليشيا بالفرار .

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