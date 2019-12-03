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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعيين نجل البيض عضوا في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي
الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
الخليج 365
أصدر الرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الإثنين، قرارا بتعيين السياسي الجنوبي عمرو البيض نجل الرئيس علي سالم البيض، عضوا في هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وجاء في قرار التعيين الذي حمل رقم (35) لعام 2019م ، أنه بعد الاطلاع على (إعلان عدن التاريخي) الصادر في العاصمة عدن بتاريخ 4 مايو 2017م، والقرار رقم (1) لعام 2017م بشأن تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، والقرار رقم (2) لعام 2017م، بشأن النظام الأساسي للمجلس، والقرار رقم (17) لعام 2018م، بشأن اللائحة الداخلية لرئاسة المجلس فإنه تقرر تعيين عمرو علي سالم البيض عضواً بهيئة رئاسة المجلس الانتقالي.
وجاء في المادة الثانية من القرار بأنه يبدأ العمل بتنفيذ القرار من تاريخ صدوره.
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