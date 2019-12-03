الزُبيدي عن استشهاد الحمادي.. تصدى لمليشيات الإخوان في تعز

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الزبيدي عن استشهاد الحمادي.. تصدى لمليشيات الإخوان في تعز الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 نعى الرئيس عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، استشهاد قائد اللواء 35 مدرع عدنان الحمادي.

Advertisements وأرسل الزُبيدي، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة وذوي العميد عدنان الحمادي والذي استشهد مساء اليوم متأثراً بجراحه عقب تعرضه لعملية اغتيال غادرة. وأعرب الزُبيدي عن صادق تعازيه ومواساته لأسرة القائد الحمادي، مشيداً بمواقفه في التصدي لمليشيا الحوثي، وكذلك في مواجهة إرهاب مليشيات الإخوان، وسعيها لتحويل مدينة تعز إلى إمارة إسلامية تابعة للجماعة.

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