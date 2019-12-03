شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : البيضاني يكشف تفاصيل خطيرة حول عملية تصفية الحمادي وشقيقه من قبل مسلحين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

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