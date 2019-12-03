شكرا لمتابعة خبر عن مصادر تكشف تفاصيل الاجتماع العسكري الرفيع الذي ترأسه طارق صالح مع قادة ألوية الجمهورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بتوجيهات رئيس المجلس السياسي الحوثيين يصدرون قرار بشان أرامل قتلى الحرب .. (تفاصيل القرار) أول موقف لعيدروس الزُبيدي على خلفية استشهاد الحمادي (تفاصيل) شاهد : كلمات نارية لقائد اللواء 35 مدرع عدنان الحمادي في لقاءات رسمية (فيديو) عاجل : طارق صالح يعلق على استشهاد الحمادي بكلمات مؤثرة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر تكشف تفاصيل الاجتماع العسكري الرفيع الذي ترأسه طارق صالح مع قادة ألوية الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.