شكرا لمتابعة خبر عن مصادر : تكشف مصير العائدين من ألوية طارق صالح إلى حضن الحوثي .. وجماعة الحوثيين تروج لمخطط سعودي للتنكل بأنصار صالح (تفاصيل مثيرة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعمت جماعة الحوثي المسلحة، يوم الأحد، أنها احبطت مخطط سعودي يسعى لإثارة الفوضى في صنعاء.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها دوليا، إن الاستخبارات السعودية كلفت أهم ضباطها للتجهيز للعملية التخريبية لاستهداف الجبهة الداخلية.

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ووفقا لبيان صادرة عن داخلية الحوثي، أن الاستخبارات السعودية أوكلت لخليتين رئيسيتين مدعومتين ماليا ولوجستيا للقيام بأعمال تخريبية عبر خلايا تابعة لها.

ولفت البيان إلى أن المخطط السعودية سبقته حملات إعلامية وشائعات موجهة مستغلة الوضع الاقتصادي المتردي بفعل العدوان والحصار حسب تعبيره.

وأوضح البيان أن مخطط الاستخبارات السعودية يرتكز على إثارة الشارع وتبني دعوات للمظاهرات وخلق احتقان يؤدي إلى ضرب المجتمع بالدولة وأجهزتها المختلفة.

وكشفت عن ضبط خليتين رئيسيتين كانتا تحت المسؤولية المباشرة لضباط المخابرات السعودية والسيطرة عليها في مراحلها الأولى.

وتوعدت بكشف المزيد من تفاصيل الإنجاز الأمني في إحباط مخطط الاستخبارات السعودية. إلاّ أن مصادر سياسية ومطلعة شككت في هذه الرواية الحوثية وأكدت أنه لاصحة مما زعمت به داخلية المليشيا وأن مليشيا الانقلاب تريد أن تبرر فقط حملت التنكيل التي تقوم بحق أنصار الرئيس الراحل صالح وأنصار المؤتمرالشعبي العام.

وفي السياق كشفت مصادر مقربة من جبهة الساحل الغربي عن قيام جماعة الحوثي باعتقال جميع الجنود والضباط الذي كانت جماعة الحوثي قد زعمت في فترات سابقة أنهم عادوا من جبهة الساحل وانضموا إلى صفوفها ونشر عدد من الناشطين تغريدات ذكرت "أن العائدون من جبهة "طارق صالح" في سجون الحوثي بعد التقاط الصورة في السائلة.

وأشارت إلى أنه تم الزج بهم في السجن بعد ظهورهم على وسائل الإعلام الحوثية والتقاطهم صور مع محمد البخيتي. المصادر أشارت إلى أن جماعة الحوثي تخشى من تحركات يقوم بها العائدين بالتنسيق مع طارق صالح.

وكانت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، فرضت على قيادات حزب المؤتمر رقابة مشددة ونشرت نقاط عسكرية أمام منازلهم.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها: " إن المليشيا وجهت تحذيراً شفهياً إلى صادق أمين أبو رأس الذي عينه الحوثيون رئيسا للحزب وأنصار المؤتمر ومنعتهم من عقد أي اجتماعات أو فعاليات خلال شهر ديسمبر، متوعدة كل من يحاول القيام أو التحضير لهذه الفعاليات بأن يلقى مصير زعيمه علي صالح".

وقالت المصادر، إن رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط اتهم القيادات المؤتمرية في صنعاء بالتواصل مع قياداتهم الموالية للشرعية والموجودة خارج البلاد للتخطيط للمشاركة في مظاهرات ضد المليشيات على غرار ما يحدث في العراق ولبنان.

وأكدت تلك المصادر أن المشاط أصدر توجيهات إلى جماعة الحوثي بتشديد الرقابة على أنصار المؤتمر، وسرعة عقد دورات طائفية وفكرية تمتد لأسبوعين لعدد من نشطائهم.

وذكرت المصادر أن جماعة الحوثي نشرت عددا من المسلحين والنقاط أمام منازل "يحيى الراعي" و"أبو راس" وكثفت تحركاتها في أحياء عدة، منها الحي السياسي وحدة والأصبحي وعطان، إذ تقطن غالبية قيادات الحزب، مبينة أن عددا من المسلحين وما يطلق عليهم بـ"الزينبيات" داهموا منازل الناشطين والناشطات في أحياء «السينية ومذبح وسعوان» واعتقلت عددا منهم.