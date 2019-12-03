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صنعاء - ياسمين الخيامي - اشهر واشجع سفير يمني يهز اركان الشرعية ويصعق الرئيس هادي ويصرخ في وجهه ..حكومتك عديمة الاخلاق وانت لا تصلح ان تكون حتى رئيس بلدية ( اسم السفير وصورته )

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