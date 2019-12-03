شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن لكل من يعاني من مشكلة الكرش..اليكم المشروب السحري على الريق يخلصك من الكرش بطريقة سهلة..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - الكثير من الناس يعاني من مشكلة الكرش الذي يعتبر من أصعب المشاكل التي تواجة النساء وأيضا الرجال والكرش هو عبارة عن تضخم في حجم الخلايا الدهنية المتراكمة حول منطقة البطن وفي بعض الآحيان يكون مصاحبا بزيادة في الوزن ويتكون الكرش غالبا بسبب الافراط في تناول كمية كبيرة من الغذاء بشكل زائد عن حاجة الجسم والكل يلجأ الي بعض الوصفات وممارسة الرياضة لكي يتخلصوا من هذة المشكلة التي تتسبب في العديد من المشاكل الصحية واهمها ألام في الظهر وايضا أمراض السكر وإرتفاع ضغط الدم وإرتفاع مستوي الكوليسترول والنوبات القلبية .

وقام الدكتور” ماجد عبد الواحد” إستشاري التغذية العلاجية بتجهيز شراب صحي ومفيد جدا وسهل التحضير في المنزل ويساعد علي تنشيط عملية الهضم ويقوم بالقضاء علي الدهون والسموم والالتهابات حول منطقة البطن.



ويساعد علي التخلص من الكرش دون اللجوء الي الحميات الغذائية الصعبة مشيرا الي إستمرار تناولة بشكل يومي ولمدة شهر علي الريق لكي يستفيد الشخص من فوائدة مع تجنب تناول الدهون والسكريات وبعض الآنظمة الغذائية الخاطئة.

وأيضا يفضل ممارسة الرياضة نصف ساعة يوميا لمضاعفة قوة حرق الشحوم .

ويتكون هذا المشروب السحري من .

1- كوب من الماء الفاتر ويضاف الية ثلاث ملاعق من عصير الليمون.

2- ملغقة من خل التفاح .

3- ملعقة من العسل الطبيعي.

4- ملعقة من بودرة الزنجبيل .

طريقة التحضير.

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا ويشرب العصير في الصباح يوميا علي الريق وأضاف الدكتور إذا شعرنا بالانزعاج من خل التفاح يمكن الاستغناء عنه من الوصفة وهذا المشروب يساعد علي التخلص من الدهون المتراكمة حول البطن ويعود الحيوية والنشاط للجسم. جديد الخليج 365: Advertisements

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