شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن رغد صدام حسين تسرب مقطع صوتي لوالدها يحرج حكام العرب من جديد ويثير جنون الإيرانيين..(شاهد) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - نشرت رغد صدام حسين أمس الجمعة، تسجيلا صوتيا لوالدها، قالت إنه رسالة للعراقيين، وذلك تزامنا مع تزايد المظاهرات المطالبة بإقالة الحكـومة وبتحسين الأوضاع المعيشية ومـحاربـة الـفـساد.

وفي المقطع، الذي نشرته رغد عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يهاجم الرئيس الراحل مواليين لطهران قائلا: “كانوا يتصورون أن بإمكانهم أخـ.ـذكم إلى طهران”.

جديد الخليج 365:

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ويضيف في المقطع الذي لم يتسن التأكد من تاريخه أو مناسبته بشكل مستقل: “يريدون أن يلحقوا العراق كضيعة صغيرة تابعة إلى بلاد فارس، ولكن خيـ.ـبتم ظنهم وستزيدهم تلقين الدروس التي يستحقونها”.

وتفاعل الآلاف مع الفيديو الذي نشرته رغد صدام حسين بالمشاركة والتعليقات المختلفة.

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رغد صدام حسين@RghadSaddam

#صدام_حسين